Curiuss a Teatro con i fallimenti che han fatto storia

Primo appuntamento con il teatro moderno per il 2023. Il Teatro Comunale di Cesenatico ospita “I racconti dei fallimenti che hanno cambiato la storia dell’umanità”. A snocciolarli in maniera puntuale e dettagliata, ma leggera sarà Alan Zamboni, autore e noto youtuber, che porterà a Cesenatico uno spettacolo che è anche un motto di vita: “Fallisci ancora, fallisci meglio”. L’appuntamento è per lunedì 9 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Cesenatico quando Zamboni, in arte Curiuss, uscirà dal web per incontrare una fetta di spettatori in carne e ossa ai quali racconterà quali fallimenti celebri si sono trasformati in opportunità.