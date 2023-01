Dance Dream a Milano: da sabato il “Musical Day”

“E’ la prima volta che prenderemo parte a questa rassegna – spiega la presidentessa Monica Battistini – dopo tanti anni, infatti, avvertivamo il bisogno di misurarci in nuovi palcoscenici e il ‘Musical Day’ di Milano, che ha un livello artistico molto elevato, ci è subito sembrata la migliore opportunità possibile. Sarà un’esperienza molto preziosa soprattutto per la crescita personale dei nostri allievi che potranno mettersi alla prova in un contesto del tutto nuovo. Negli anni passati, al ‘Danza in Fiera’ di Firenze, abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere, dunque c’era la necessità di nuovi stimoli e di nuove sfide. Saremo presenti anche quest’anno alla rassegna fiorentina (24-26 febbraio), ma l’appuntamento di Milano, proprio perché inedito, sarà un banco di prova molto importante da affrontare con il massimo impegno”.