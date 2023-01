Polemica sulla maxi-colonia venduta “solo” per 738mila euro

La verità sta, con ogni probabilità, nel mezzo anche se, per quanto degradata e diroccata, vendere una struttura composta da due edifici con un volume di 7.250 metri cubi complessivi ed una superficie di 3.900 metri quadrati a quello cifra sembra davvero un ritorno agli anni 90. Secondo gli uffici comunali del settore Patrimonio “giganti del genere, in cattivo stato di conservazione, non sono appetibili” ma, al di là delle rispettive opinioni, non c’è dubbio che l’acquirente – un privato della zona del Rubicone – stia per fare un bell’affare.