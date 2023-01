Potenziamento servizi digitali bibliotecari: al via gli appuntamenti

La Biblioteca Comunale di Cesenatico non si ferma e continua nel suo percorso per stare vicino agli utenti e accompagnarli in un percorso di digitalizzazione e accessibilità.

Prendono il via in questo senso gli “appuntamenti digitali”, degli incontri individuali di trenta minuti dedicati agli utenti. I cittadini potranno portare i loro dispositivi, farseli configurare per usufruire dei servizi della biblioteca e imparare ad utilizzarli. Si tratta dei servizi digitali bibliotecari come MLOL, Scoprirete, OPAC SBN. In alternativa, gli utenti possono anche utilizzare i dispositivi presenti in biblioteca.