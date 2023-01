L’impegno dell’Emilia Romagna verso l’innovazione e la digitalizzazione

L’Emilia Romagna é una delle regioni italiane più virtuose quando si tratta di innovazione e digitalizzazione. Il futuro delle imprese e di ogni tipo di industria é sempre più digitale, inclusivo ed attento all’ambiente. In Emilia Romagna come nel resto d’Italia. Proprio per questo la regione ha lanciato la sua Agenda Digitale con progetti, iniziative ed eventi che mirano a portare l’Emilia Romagna sul palcoscenico mondiale, un giocatore che può contenere il posto di giganti internazionali.

In questo panorama, realtá come le startup sono fondamentali per lo sviluppo regionale. E, gli ultimi dati di Unioncamere, confermano che l’Emila Romagna é all’avanguardia, anche in temi sensibili come le pari opportunità. Infatti, la regione é quarta in Italia per numero di imprese guidate da donne, che sono ben 143 e questa tipologia di startup si concentra nel settore dei servizi alle imprese come lo sviluppo di software mentre quasi il 5% si occupa del settore del commercio.