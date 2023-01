Rissa nel derby Rimini-Cesena: ecco i primi 8 denunciati

All’esame degli investigatori le immagini di molte telecamere che hanno ripreso le fasi salienti della maxi-rissa scoppiata a Pontepietra in un bar di Via Cesenatico e alla quale hanno partecipato un centinaio di persone.

Tra i denunciati cinque sono ultras del Rimini, tre del Cesena tutti con precedenti specifici per rissa a margine di partite di calcio.

In totale nel pomeriggio di domenica 8 gennaio più di dieci ultras erano stati fermati e identificati dalla Squadra Mobile e dalla Digos di Forlì che ora indaga sul caso. Decine di altri ultras erano stati dispersi dagli agenti, intervenuti tempestivamente per scongiurare che la situazione degenerasse. Durante la rissa erano infatti volati colpi di bastone, di spranga e di bottiglia. Gli ospedali della zona non hanno registrato ingressi di feriti con lesioni compatibili con una rissa, ma non è escluso che qualche ferito sia stato scortato dagli stessi ultras a casa.