Frode da 1,3 milioni. “Ciabattino” nei guai

I Finanzieri della Tenenza di Cesenatico hanno accertato, in particolare, che l’imprenditore, attivo nel settore della fabbricazione/lavorazione di parti di calzature, al fine di abbattere il reddito e, quindi, pagare meno imposte, aveva utilizzato fatture false emesse da un’altra impresa riconducibile ad un proprio connazionale residente nella provincia di Torino, il quale, di fatto, svolgeva l’attività di cameriere.

L’articolata attività di riscontro, che ha coinvolto anche altri Reparti del Corpo, ha consentito alle Fiamme Gialle cesenaticensi di delineare i contorni del sistema di frode così architettato e di scoprire che la ditta fornitrice, in realtà, era una vera e propria «cartiera» costituita ad hoc per produrre fatture fittizie. Nell’ambito dei minuziosi controlli, i militari hanno appurato, infatti, che oltre a non aver sostenuto alcun costo d’impresa, quest’ultima azienda non disponeva neanche di beni strumentali tali da poter generare un fatturato così elevato.