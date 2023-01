Primarie Pd, il sindaco ha scelto Bonaccini

“Quella di Stefano Bonaccini è una figura forte e trasversale che ha tutte le caratteristiche utili e necessarie a far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale si trova – affermano dal comitato cesenate –. Nel rispetto di tutte le candidature a oggi in campo siamo dunque convinti che Stefano Bonaccini sia la scelta migliore, per le sue caratteristiche di concretezza, conoscenza del partito e della politica, e di leadership. In questo momento storico abbiamo infatti bisogno di un segretario autorevole e credibile con i piedi per terra, capace di motivare, organizzare e di parlare con la gente, per restituire credibilità al Partito Democratico e farlo tornare a essere punto di riferimento per i tanti elettori di centrosinistra che non si sono più riconosciuti in noi e che, in molti casi, non sono andati a votare alle ultime elezioni politiche. Caratteristiche, queste, che Bonaccini ha già dimostrato di avere in questi anni alla guida della Regione Emilia-Romagna”.