Tra sogno e realtà, prorogata la mostra visionaria

Sarà dunque possibile avere altri due week end per ammirare i colori squillanti e prepotenti di tre grandi maestri, che a gran voce vogliono distoglierci dal grigiore e dalle ansietà degli ultimi anni trascorsi. Il percorso espositivo comprende quaranta di opere di artisti internazionali, curiosi, colti, dai mille interessi, accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci, dai richiami Pop, ma soprattutto dalla poetica legata alla dimensione del sogno. Le tematiche e le tecniche sono diverse, gli schemi compositivi anche; ognuno calibra nel proprio universo creativo la sua vena fantasiosa e gli immaginari del sogno che gli sono propri per formazione, interessi, stimoli ricevuti, area geografica di appartenza. Dall’Olio, Montuschi, Sansavini ci portano con le loro creazioni in un’altra dimensione, dove poter tornare bambini e sperare per un attimo di avere ancora molto tempo a disposizione per realizzare i propri sogni e fuggire dal futuro incerto.