Anche a Cesenatico bimbi a teatro con la ricetta del pediatra

Negli ambulatori dei pediatri e nelle farmacie e parafarmacie aderenti sarà distribuito un libretto nel quale è inserito un “bugiardino” con le indicazioni per la somministrazione dello “Sciroppo di teatro”. All’interno si troveranno sei “ricette”, ovvero sei tagliandi (uno per il bambino e uno per l’accompagnatore) che permetteranno di acquistare i biglietti per gli spettacoli ad appena 2 euro. Effetti collaterali? “Può produrre attacchi di riso incontrollato” e, appena somministrato lo sciroppo, “gli occhi e la bocca tendono a spalancarsi in un moto di meraviglia”.