Giochi di ruolo alla Malatestiana. Ecco le info

Nel corso del pomeriggio coinvolgeranno i presenti con storie emozionanti da raccontare e vivere e guideranno i giocatori con la passione e la conoscenza di chi fa parte del mondo dei giochi di ruolo narrativi da tanti anni.

Giovedì 26 gennaio, dalle 15,30 alle 18,30, Take it easy, Play Now!, appuntamento pensato per conoscre nuovi giochi da tavolo in biblioteca. Si può prenotare un gioco tra quelli proposti in mediateca oppure presentarsi in biblioteca e decidere sul momento a cosa giocare. Il personale della biblioteca sarà disponibile per assistere giocatori e giocatrici nella spiegazione delle regole, durante i primi turni e, in caso di chiarimenti, nel corso della partita.

Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione contattando lo 0547.610892 oppure via mail scrivendo a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it.