“Attenti al Gorilla!”, De Andrè secondo Amati

«Mi rendo conto – ha detto Amati – che il mio spettacolo “Attenti al Gorilla! Fabrizio de André come non l’avete mai sentito” possa sembrare un tantino presuntuoso ma in realtà il nostro obiettivo è sempre stato quello di omaggiare De André andando, come direbbe lui, in direzione ostinata e contraria. Insomma farlo in modo libero”.