Cesenatico, calano i residenti. 4700 i “single”

“Con il lavoro – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – degli uffici Anagrafe e Stato Civile, che ringrazio, abbiamo potuto reperire informazioni preziose circa l’andamento della popolazione nel nostro Comune. Queste informazioni ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come, per esempio, i dati relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione. Lo studio e l’utilizzo di questi dati ci permette di valutare quali siano le maggiori esigenze, comprendere quali politiche adottare e quali le azioni da mettere in campo”.