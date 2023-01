Domani la raccolta alimentare nei supermercati di Cesenatico

Torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie povere di Cesenatico. L’iniziativa, in programma sabato 21 gennaio, è organizzata dalle associazioni di volontariato e dai Comitati di zona in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

I banchetti per la raccolta saranno presenti al Famila Market Bagnarola in via Tobagi 9, al Famila Market Sala di Cesenatico di via Campone Sala 350, al Conad di via Cecchini 56, al Conad di via Gramsci 33, alla Coop di via Saffi 90; al D-Più di via Negrelli 24, al Famila sulla statale SS16 e all’In’s di via Cecchini 52.