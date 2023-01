Lotta alla mafia, Fiammetta Borsellino a Savignano

“I nostri ragazzi avranno la fortuna di ascoltare persone che in carne ed ossa hanno sostenuto e sostengono valori fondamentali – affermano il Vicesindaco Nicola Dellapasqua e la Vicepresidente del Consiglio Comunale Morena Campidelli -. Per fortuna nessuno di loro e nessuno di noi ha dovuto rischiare la vita per affermare la democrazia, la libertà, la solidarietà. Questo è accaduto invece ai nostri nonni, accade a molti – anche giovani – ancora oggi in altre parti del mondo. Ringrazio la scuola, e in particolare la Direzione didattica e la docente Teresa Casalaspro, referente per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e per l’Educazione Civica, per questa iniziativa importantissima. I ragazzi hanno bisogno di esempi alti, di ideali ai quali ispirarsi per costruire i loro progetti e il mondo del futuro, migliore di quello di oggi”.

Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima della mafia, laureata in giurisprudenza, è da tempo impegnata a testimoniare nelle scuole ai giovani il valore della Legalità, per portare loro l’esempio di suo padre, convinta che la cultura sia il mezzo per sconfiggere le mafie.

Pippo Giordano, palermitano, ex Ispettore della Polizia di Stato, ha operato in prima linea nella lotta contro la mafia nei momenti più duri e sanguinosi della storia recente del nostro Paese, con incarichi nella Direzione investigativa antimafia (Dia) e al fianco dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Ninni Cassarà e Beppe Montana, tutti vittime della mafia. Diventato Ambasciatore di legalità in Francia per conto del nostro Paese oggi l’ispettore Giordano racconta la sua esperienza da ultimo superstite parlando ai più giovani, nelle scuole, in Italia e all’estero.