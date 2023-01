Iper, ladro di Pokemon denunciato per rapina impropria

L’uomo, per altro, è un volto noto alle forze dell’ordine, per i suoi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Dopo aver trascorso la notte di venerdì in una camera di sicurezza su disposizione del Pm di turno Andrea Marchini che segue il caso, sabato mattina il 30enne è stato accompagnato in tribunale a Forlì.

L’accusato tramite il proprio legale ha chiesto i termini a difesa e il giudice ha disposto che il 30enne venga sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà nelle prossime settimane.