Star per una notte: diventa la “ragazza copertina” del Pineta

“Il Pineta è sempre stata la ‘casa della bellezza’ – spiega il titolare Marco Amadori – ma questa volta non vogliamo rivolgerci a personaggi già affermati, bensì ai volti emergenti del mondo social. Dunque, non modelle professioniste ma ragazze della ‘porta accanto’ che interpretano, nella maniera più spontanea e genuina, il concetto di bellezza. Lo facciamo per rinfrescare la nostra clientela, ma anche per dare una seria opportunità di visibilità a quella ricca platea di giovani che si affacciano, per la prima volta, nel mondo del jet-set”.