Nevica sull’Appennino, attesi i primi fiocchi anche sulla costa

Ieri sono cominciate le prime nevicate in Campigna anche se a quote un po’ elevate, ma già dalle prossime ore le correnti fredde dovrebbero farsi sentire maggiormente e quindi, tra giovedì e venerdì, la neve potrebbe cadere anche a quote più basse, tra i 500 e i 600 metri. Ma non si può escludere che la neve possa arrivare anche sulla costa, seppur con precipitazioni di dimensioni più modeste.