Pubblicato il bando della XVI edizione del Premio Biennale “Marino Moretti”

“Il Comune di Cesenatico è sempre orgoglioso di promuovere questo premio che ricorda un intellettuale così importante per la nostra città e non solo. Portare avanti il suo nome e le sue opere valorizzando il lavoro di autrici e autori under 40 è prezioso, ancora di più in questi ultimi anni in cui i romanzi di Moretti – L’Andreana e La Vedova Fioravanti – sono tornati in libreria editi da Bompiani”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Ci tengo a sottolineare due novità importanti nel bando di quest’anno: la rinnovata giuria con la presenza di due studiose importanti che aggiungono la loro esperienza e il loro prestigio e contribuiscono anche a rappresentare una rappresentanza femminile; l’importanza di organizzare appuntamenti in cui i finalisti incontrano le scuole del territorio. Casa Moretti è un luogo importante per la città e più riusciamo ad aprirlo all’esterno a studenti e cittadini più acquista valore”, conclude l’assessore Emanuela Pedulli.