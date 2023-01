Cesenatico celebra la Giornata della memoria. Le tappe

La cammina proseguirà verso il Municipio dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città. Passando per Via Matteucci 2 alla vecchia sede dell’Adac, la fabbrica in cui Bernhard Brumer lavorava per Augusto Degli Angeli che tanto si prodigò per lui e la moglie. L’epilogo istituzionale sarà al parco dedicato proprio ai due coniugi dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche deporrà una corona di alloro. Viene richiesto a tutti i partecipanti di portare un sasso che verrà depositato sotto la targa dei coniugi Brumer come simbolo della camminata nella memoria per ricordare l’Olocausto e le origini del popolo ebraico.

Alle 21 al Teatro Comunale di Cesenatico è poi in programma lo spettacolo “Le ragazze di Belitz” a cura dell’Associazione Gan Eden con ingresso libero.