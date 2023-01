Resoconto dell’attività del servizio di Polizia Locale di Cesenatico per l’anno 2022

Il 2022 non è andato in archivio nemmeno un mese fa, ma è già tempo di bilanci per la Polizia Locale di Cesenatico che ha redatto un resoconto della sua attività sul territorio durante l’anno 2022.

L’anno appena passato è stato caratterizzato dall’attivazione di diversi progetti come la convenzione con la Polizia Locale di Gatteo per l’estensione del controllo estivo sull’arenile di Gatteo Mare fino alla foce del Rubicone; poi quello riguardante prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti svolto nel triennio 2020-2022 così come il progetto “Spiagge Sicure”. Durante la stagione estiva 2022 è stato inoltre istituito un nuovo servizio di “Controllo notturno” nelle zone sensibili e centrali di Cesenatico esteso dalle 21 alle 3 nei fine settimana di giugno, luglio, agosto e inizio settembre.

Gli agenti impegnati nel 2022 sono stati in totale 38 dislocati nei nuclei operativi di Pronto Intervento-Infortunistica; Polizia Commerciale; Unità anti-degrado. anti-abusivismo commerciale e sicurezza urbana (poi Controllo di vicinato); Polizia Giudiziaria e contenzioso; Centrale Operativa, front – office, Ufficio verbali, Ufficio Comando.

L’attività sul territorio.

Le attività di presidio e controllo del territorio, di norma sono state organizzate in relazione ad obiettivi e programmi definiti nei fogli giornalieri di servizio e in totale sono state 1.591, nel 2021 erano state 1578. Sono stati effettuati 514 posti di controllo con 3693 veicoli controllati, in aumento rispetto ai 3163 del 2021. I verbali per violazioni al Codice della strada sono stati 5.531. Le multe per divieto di sosta sono state 13.340; 62 quelle per mancato uso della cintura di sicurezza e 248 (dato rilevante in tema di prevenzione e sicurezza della circolazione stradale) quelle per utilizzo del telefono alla guida, in crescita rispetto alle 233 accertate nel 2021. I verbali per le violazioni di accesso alla ZTL sono stati 14.000 con inoltre 445 veicoli rimossi. Sono stati sottoposti a sequestro 46 veicoli e sono state ritirate 33 patenti. Gli ASO e i TSO effettuati sono stati 17, contro gli 8 registrati nel 2021.

Durante il periodo in esame sono stati effettuati rilievi di legge per 198 sinistri stradali – erano stati 204 nel 2021 – di cui 86 con lesioni. Nel registro della Polizia Giudiziaria, tra le altre, risultano 44 ricezioni di denunce, per lo più contro ignoti con furto bici; 16 segnalazioni alla Procura della Repubblica per abusi edilizi; 2 comunicazioni di reato per maltrattamento abbandono animali e 4 accertamenti per illeciti inerenti a sostanze stupefacenti.

Risultano inoltre 417 verbali riferiti all’abusivismo commerciale e ad altre violazioni amministrative riferite ad attività commerciali e pubblici esercizi.