A Rimini c’è il nautofono. A Cesenatico invece…

Per un certo periodo Cesenatico è stato l’unico porto romagnolo in cui è rimasto installato il nautofono. Ma poi è arrivato lo stop. Così il Comune ha chiesto a Marifari di Venezia, istituto della Marina competente in materia, di prendere in considerazione la possibilità di avere in uso la gestione del nautofono. La spesa di gestione preventivata si aggira tra 5.000 e 7.000 euro.