Verde pubblico, si scaldano le motoseghe

Le azioni realizzate sono quelle di contenimento degli alberi rispetto alle abitazioni con tagli di ritorno quando possibile; azioni di rimonda dei rami secchi, monconi e rami con alterazioni importanti; azioni di diradamento selettivo dei rami all’interno della chioma, alleggerendo il carico dei rami senza stimolarne il ricaccio di nuovi, arieggiando la chioma ed aumentando l’illuminazione; azioni di taglio dei rami bassi, lungo il tronco o ricadenti verso il basso.

Gli interventi principali sono stati realizzati all’interno del Parco di Ponente, sui platani di Viale Vespucci, sui pini domestici di Via Cesare Battisti e Via Cesenatico – all’incrocio con Via Don Fiori -, sui pini della rotonda di Via Manin in prossimità del sottopasso di Viale Torino, sugli alberi delle aree verdi del quartiere Boschetto.

“La manutenzione ordinaria – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – è un aspetto su cui ci concentriamo molto e quella del verde rappresenta sempre una priorità a cui dedichiamo attenzione: si fa un passo alla volta, con programmazione, studio e impegno per cercare di non trascurare niente e tenere tutto insieme.