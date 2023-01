A Cesena il magazzino delle auto di lusso rubate

Durante un controllo presso il suo punto vendita sito nella zona di Cesena, gli investigatori della Stradale avevano capito che qualcosa non quadrava. L’uomo sosteneva di acquistare parti di auto da demolitori della zona e di rimetterli in vendita, appoggiandosi anche a internet, ma molti dei pezzi messi on line mancavano all’appello: infatti li aveva nascosti in un locale del suo capannone chiuso a chiave, dove i poliziotti hanno trovato stoccati decine e decine di motori, cambi, portiere, parafango, fanaleria di tantissimi modelli di auto.