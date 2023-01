Dischi, Miami and the Groovers e No way back

«Cesenatico ha sempre avuto un ruolo importante per noi – racconta Lorenzo Semprini, cantante della band- ci siamo esibiti più volte a teatro e al Caffè degli Artisti. È parte della nostra storia. Una storia che è cominciata quasi per caso, quando abbiamo deciso di unirci all’insegna della passione che ci caratterizza: la musica. Note, voci, strumenti. Inizialmente facevamo solo cover, letteralmente “on the road”, ma quasi subito abbiamo provato a scrivere brani da soli. E non siamo più riusciti a smettere, portandoli in giro tra città e locali. È vero, siamo eterogenei per caratteri ed età (oltre che per provenienza, infatti qualcuno è originario di Rimini mentre qualcun altro di Pesaro), ma la musica riesce ad andare oltre qualsiasi differenza. E anche oltre al tempo».