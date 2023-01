«Ecco come trasformo lo stress in vino»

Nelle foto i primi prototipi della macchina

Al momento sono 48 i vini studiati dall’equipe del Prof. Missoli e una delle tante curiosità sta nel fatto che lo strumento accetta solo vini rossi in quanto solo in questi nettari c’è il resveratrolo in buona misura, un polifenolo in grado di ridurre lo stress.

La macchina studiata infatti è frutto di un’appendice di un corposo studio sul calcolo dello stress che il Prof. Missoli sta portando avanti da tempo. Un lavoro utile in ogni epoca che porta avanti con la Fondazione Isal per la ricerca sul dolore.

Infatti quando si appoggia il proprio indice, la macchina fa anche un’analisi del proprio livello di stress. Ma quanto dura l’effetto della manipolazione del vino?

«L’effetto è molto variabile – ha spiegato il Professore – può andare dal quarto d’ora alla giornata. Secondo gli studi pare che più il vino è di qualità e meno dura l’effetto Cenerentola».

Chi volesse provare lo strumento dovrà aspettare ancora un po’. Da quanto trapelato nei prossimi mesi sarà possibile testarlo in un locale del centro.