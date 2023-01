Pioggia o neve? In ogni caso sarà un weekend con l’ombrello

Annunciata dagli oracoli del meteo, dopo un inverno mai così mite, è finalmente arrivata la neve in Romagna. Per il momento le zone costiere – e dunque anche Cesenatico – non dovrebbero essere coinvolte dalle precipitazioni nevose ma, se le temperature dovessero ulteriormente abbassarsi, i primi fiocchi potrebbero cadere anche a basse quote già dalla prossima settimana.