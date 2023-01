La Rete Antifascista di Cesenatico

“La costituzione della rete – si legge in una nota degli organizzatori – si pone l’intento di reagire alla riorganizzazione e alla sempre maggiore aggressività espressa dal fascismo, sia istituzionale che extraparlamentare che si evidenzia in eventi preoccupanti registrati sul territorio provinciale e nazionale”.

“L’antifascismo può e deve essere inteso in senso non solamente oppositivo, ma anche propositivo; in altri termini, la sua ragione non risiede unicamente nella lotta al fascismo, alle sue sopravvivenze e alle sue molteplici reincarnazioni, ma pure nella volontà di sviluppare la democrazia assumendo a stella polare i valori e i principi che la cultura antifascista ha trasferito nella Costituzione. Si tratta di costruire un’adeguata preparazione culturale e politica, una conoscenza almeno della storia più recente, dal fascismo in poi, una corretta interpretazione dei fatti e delle vicende del dopoguerra, del neofascismo anche nelle forme della modernità, oltre – ovviamente – ad una conoscenza della Resistenza e della Costituzione. Dal punto di vista culturale e politico la situazione è allarmante: politiche securitarie, mancanza di diritti, revisionismo storico e uso politico della storia che legittima il neofascismo. Anche nella provincia di Forlì–Cesena assistiamo a commemorazioni fasciste, attacchi alle sedi sindacali, intitolazioni odonomastiche a fascisti come nel caso di Ivo Oliveti“.