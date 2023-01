Nasce il collocamento flessibile per i lavoratori stagionali

“Il reperimento della forza lavoro per le imprese del turismo è stato il problema più penalizzante degli ultimi anni – spiega Gianluca Scialfa – per questa ragione, anche in virtù delle nuove riforme sul lavoro stagionale, abbiamo deciso di aprire le nostre selezioni ad una platea più ampia di lavoratori, includendo anche quei profili che, pur non volendo affrontare l’impegno gravoso di un’intera stagione, hanno del tempo disponibile e vogliono impiegarlo lavorando. In questo modo, grazie ad una formula molto più flessibile, nel rispetto delle loro legittime esigenze, contiamo di implementare i nostri organici e di risolvere, almeno in parte, il problema della mancanza di lavoratori stagionali”.