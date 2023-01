Ponte di via Ferrara, lavori pronti al via

Stanno per prendere il via i lavori per il Ponte di Via Ferrara con le operazioni che cominceranno nel mese di febbraio per un intervento molto sentito dalla cittadinanza. Il ponte ciclo-pedonale – che unisce le due sponde della Vena Mazzarini – è uno snodo nevralgico per l’estate cesenaticense e rappresenta anche un manufatto della tradizione cittadina. Il progetto è stato messo a punto dallo studio Piercurrà Architettura di Cesena mentre i lavori verranno eseguiti dalla Naldi Carpenterie di Predappio. L’investimento previsto è di € 380.000,00 (€ 300.000,00 finanziati con un bando del PNRR, la restante parte finanziati dall’Amministrazione Comunale per coprire gli aumenti dei prezzi delle materie prime) ed i lavori avranno una durata prevista di 210 giorni, circa 7 mesi.