Sofia Vitali, è di Gatteo Mare la nuova “Madre Natura”

Ventisei anni, segno zodiacale cancro con ascendente leone, quattro tatuaggi sul corpo, professione barista con solide aspirazioni da modella, Sofia Vitali sarà la prossima guest-star della “Miss America” di Cesenatico, la nuova sala giochi sulla Statale 16 Adriatica che tutti i sabato pomeriggio organizza per i suoi clienti un appuntamento in cui si fondono buona tavola e seduzione: “Stare davanti ad un obiettivo mi è sempre piaciuto – dice – ma, per arrivare in alto, mi è mancato un pizzico di costanza e di ostinazione. Adoro la moda e sogno un futuro in passerella, ma sono anche realista e dunque, se non dovesse andar bene, potrei sempre ripiegare nel backstage e, anziché indossarli, provare a disegnarli i capi d’abbigliamento”.

Ballerina classica fin da bambina e poi promettente giocatrice di pallavolo, Sofia si mantiene in forma allenandosi a corpo libero sotto l’occhio inflessibile di un personal trainer: “Non mi alleno solo per scolpire glutei e addome – dice – ma per mantenere un livello accettabile di benessere psico-fisico. Mi piace il corpo definito, ma senza esagerare perché in una donna io adoro, in primis, lo stile e l’eleganza della postura”.