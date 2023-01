Un power trio chiude il mese del jazz

Mercoledì 25 gennaio alle 21.30 il quarto evento in cartellone sarà innervato dal Manzi – De Luca – Di Teodoro Trio. I tre musicisti fanno dell’interplay la parola d’ordine: è il trait d’union di questo progetto, che vede Massimo Manzi in dialogo creativo con Antonino De Luca, giovane fisarmonicista d’origine siciliana, ed Emanuele DI TEODORO, altrettanto giovane bassista abruzzese. Il repertorio spazierà dai brani originali, agli standard della tradizione jazzistica, con qualche innesto tratto da una rivisitazione di pagine folcloriche siciliane, come si può ascoltare nei due album di questa formazione, “Radici” (2018, guest Javier Girotto) ed il più recente “Rifugi” (2022).

Massimo Manzi, batteria, composizione, è uno dei più affermati batteristi della scena jazz italiana ed europea. Le sue prime collaborazioni lo videro sul palco con gli Agorà, poi con Augusto Mancinelli, nella Marche Jazz Orchestra diretta da Bruno Tommaso, assieme a Lee Konitz, con cui ha realizzato cinque album, col pianista Renato Sellani (una ventina di dischi), in trio con Franco D’Andrea (otto incisioni), in quartetto con Antonello Salis, Roberto Luppi e Paolino Dalla Porta, in trio con Ares Tavolazzi e Ray Mantilla. […]