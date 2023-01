Aspettando Godot a teatro. Lello Arena in città

Non sarà semplicemente “Aspettando Godot“. E non solo perché a portare in scena l’opera di Beckett sono Lello Arena e Massimo Andrei. I due attori hanno fatto molto di più. Sono andati alle radici della trama e l’hanno rivisitata alla luce delle decine e decine di annotazioni di Beckett. Una rilettura che riguarda anche il titolo che non si pronuncia “Godò”, ma “Godòt”.