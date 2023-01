Come risparmiare con il supermercato Lidl

Come risparmiare sulla spesa? Falla da Lidl

Lidl è una catena di supermercati europea di origine tedesca. L’azienda viene fondata nel 1832 e oggi, con più di 13 mila punti vendita in tutto il mondo, è uno dei supermercati più diffusi. Solo sul territorio italiano ne operano più di 750 e quindi non è sorprendente che il supermercato Lidl si trovi in ogni grande e piccola città. Nell’offerta Lidl Italia troviamo soprattutto prodotti alimentari, diverse bevande alcoliche ed analcoliche, articoli per l’igiene e altri prodotti per la casa. Inoltre, ogni settimana viene diffuso un nuovo volantino Lidl pieno di prodotti Lidl classici con tantissimi sconti Lidl, ma anche offerte di durata limitata soprattutto degli articoli della linea Lidl non food. Se si vogliono acquistare prodotti alimentari e non, di alta qualità, locali e freschi, Lidl è sicuramente la scelta giusta.

Scopri tutta l’offerta Lidl Italia

Dal supermercato Lidl vengono venduti i prodotti classici di marche più diverse a prezzi contenuti, ma esiste anche un marchio proprio di Lidl. Tramite esso Lidl riesce mantenere i prezzi bassi, il che è un grande obiettivo di questa catena. E tra l’oferta Lidl Italia troviamo anche diversi prodotti di linea Lidl non food come abbigliamento, giocattoli, attrezzatura per la casa inclusi diversi utensili che possono servire in cucina, bagno o camera da letto. Non manca nemmeno vasta offerta di prodotti Lidl fai da te e anche gli amanti delle piante e del giardinaggio trovano sempre qualcosa di interessante tra i sconti Lidl sul nuovo volantino.

Inoltre negli ultimi anni la catena di supermercati Lidl ha sviluppato una propria politica per la sostenibilità ambientale. Inserendo diversi gesti pratici, aiutano i loro clienti a fare una spesa più responsabile e sostenibile ogni giorno. Sfoglia il nuovo volantino Lidl e fai una spesa che risparmia i tuoi soldi e il pianeta.

Servizi Lidl piú famosi e quelli meno noti

Nei paragrafi precedenti si è parlato di come risparmiare sulla spesa quotidiana e acquisto di vari prodotti Lidl anche di igiene personale, abbigliamento, piante o arredamento casa. Ma il supermercato Lidl, con i vari servizi, aiuta alla propria clientela risparmiare anche in altri ambiti della vita. Nel 2006 la catena Lidl ha avviato una collaborazione con l’agenzia viaggi e da questa è nato il servizio Lidl viaggi. Tramite esso puoi prenotare le tue ferie anche tu, se decidi di passare una settimana in montagna oppure un weekend al mare.

In conclusione il supermercato Lidl ti aiuta a risparmiare in diversi ambiti della tua vita. Sfoglia il nuovo volantino per consultare tutti gli sconti Lidl oppure prova ad usufruire di uno dei servizi di questa catena come il servizio Lidl viaggi.