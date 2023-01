Dance Dream pigliatutto a Milano, ecco tutte le vittorie

In particolare, la Dance Dream si è aggiudicata il 1° posto nella categoria Team Total Senior con “La Fabbrica di Cioccolato”, il 2° posto nella categoria Duetto Junior con “For good” dal musical “Wicked” ed il 3° posto nella categoria Team Total Senior con “Backstage Romance” tratto dal musical Muolin Rouge.

Inoltre, il sodalizio presieduto da Monica Battistini si è aggiudicato il Premio Speciale per la “Migliore Presenza Scenica” ed il Premio di “Miglior Team Total Senior”. A completare il weekend trionfale è arrivata la borsa di studio per tutto il gruppo per il teatro Sistina di Roma e la borsa di studio collettiva per una giornata di stage a Milano.

Ma grandi soddisfazioni sono arrivate anche sul piano individuale con le borse di studio vinte da Caterina Stefanelli, Annaluna Batani ed Emanuele Presepi nell’audizione privata MTS; ad Emanuele Presepi è andata la borsa di studio (50%) per la Summer London Dreaming Academy of performing art che prevede un viaggio studio a Londra di una settimana.

Arianna Corzani ha vinto l’audizione privata per Sdm Milano e, in coppia con Davide Buda, la borsa di studio 50% MTS meeting di tre giorni. Ancora Arianna Corzani, assieme ad Annaluna Batani, si è aggiudicata la borsa di studio di 1500€ a testa per l’anno accademico 2023/2024 alla Dreaming Academy e la stessa coppia ha ottenuto l’accesso alle audizioni per l’Accademie MAM (stage Entertainment ) di Milano, il BSMT (Bernstein School of Musical Theater) di Bologna e la STM (Scuola del Teatro Musicale di Milano).

Una menzione a parte merita Davide Buda che, confermando il suo formidabile talento, ha fatto letteralmente incetta di premi vincendo la selezione diretta per l’allestimento a Londra del musical Legally Blonde Junior e 5 repliche nel West End di Londra. Inoltre, si è aggiudicato una “backstage experience” nel musical italiano Legally Blonde più 2 biglietti omaggio per vedere lo spettacolo Italiano.