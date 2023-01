Evacuato lo IAL per allagamento

Anche diverse strade di Valverde sono interessate dagli allagamenti, in particolare quelle limitrofe a viale Carducci.

Inoltre ora l’attenzione si sta spostando anche a monte, infatti la piena del porto canale che costeggia via Cesenatico sta alzando il suo livello.

“Questa è stata la burrasca peggiore degli ultimi anni – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – Il vento ha colpito i sette chilometri di costa di Cesenatico con una velocità di 50,54 nodi (ovvero 93,5 km orari). L’altezza d’onda media sul mediomare è stata di 1,50 metri, superando il livello precedente fissato a 1,35 metri. Inoltre il bypass del canale di Tagliata è attivo – spiega il primo cittadino in riferimento al livello del Fassatone – ma al momento non può contrastare la forza delle onde che, per fortuna, è in lieve diminuzione. Appena la fisica dei fluidi lo permetterà, l’acqua, che al momento occupa il canale Fossatone, defluirà in mare. In caso di emergenza si potranno aprire le porte vinciane a monte per far defluire l’acqua, ma ad ora non è necessario”.