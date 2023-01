Fogne ancora in tilt, Valverde di nuovo sott’acqua

Valverde finisce ancora sott’acqua e, anche stavolta, il mare non c’entra niente. Il problema arriva dal sistema fognario che, presentando delle falle strutturali, non riceve l’acqua. Dunque, in caso di precipitazioni abbondanti, come in questo caso, l’area nei pressi di via Melozzo da Forlì si allaga puntualmente (questa mattina è stata chiusa al traffico assieme a via Bernini).