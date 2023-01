Cesenatico nella morsa dell’acqua. Il video

Giungolo segnaazioni di fiumi che iniziano a ingrossarsi. Questo fa sorgere un ulteriore problema. Il Canale Fossatone infatti è vicibilmente vicino agli argini. È impossibile non noterlo passando per la via Cesenatico vicino all’intersezione con la Statale. Cesenatico infatti rischia di trovarsi nella morsa dell’acqua. Da un lato la forza del mare con la sua marea spiinge verso l’entroterra, mentre dalle campagne l’acqua dei fossi punta in direzione contraria. Il centro storico è al sicuro per ora in quanto blindato a valle e a monte dalle porte vinciane che sono sbarrate.