La peggiore burrasca mai registrata a Cesenatico

La mente non può far altro che tornare al 2015 quando la Bora spinse il mare in città senza trovar praticamente nulla ad ostacolarla. In quell’anno l’intensità delle onde e del vento furono leggermente inferiori a quelle appena passate, ma si protrassero per più tempo costringendo la città ad un assedio ben più lungo e a leccarsi le ferite per più tempo.