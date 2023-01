71 lavoratori irregolari scoperti dalla Finanza

L’espediente adottato ha consentito alla suddetta impresa – che in alcuni casi aveva anche attribuito ai relativi lavoratori un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello spettante – di pagare circa 30 mila euro di contributi previdenziali in meno rispetto a quelli dovuti.

Nell’ambito dello stesso intervento le Fiamme Gialle cesenaticensi hanno anche constatato che la medesima impresa – oltre a non aver dichiarato ricavi per diverse migliaia di euro a fronte di omesse fatturazioni – non aveva provveduto a versare l’IVA per un importo di circa 25 mila euro.

L’operazione di servizio condotta testimonia l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza – in sinergia con Ispettorato Territoriale del Lavoro e INPS – nell’azione di contrasto al lavoro nero e/o irregolare, che rappresenta una piaga per l’intero sistema economico poiché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.