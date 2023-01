Due metri di neve in Valmarecchia

In queste ore la situazione in particolare a Novafeltria sta migliorando, cade neve mista a pioggia e mezzi spargisale oltre ai mezzi di soccorso hanno liberato le principali strade dagli alberi caduti. In zona costiera dove sta ancora piovendo sono monitorati a Riccione la zona del Rio Melo e del Porto Canale, ma al momento non si segnalano particolari disagi.