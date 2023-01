Gozzoli: “I cambiamenti climatici impongono nuove difese”

Poi il primo cittadino allarga lo zoom del ragionamento: “Ancora una volta il cambiamento climatico ci restituisce dati allarmanti e sfide nuove per la nostra comunità che non possiamo ignorare o sottostimare. Paralallemente al completamento delle casse di espansione in zona depuratore, dobbiamo iniziare a progettare insieme alla Regione nuovi sistemi di difesa della costa nei tratti più esposti partendo da Valverde dove le dune non sono ormai più sufficienti. Per farlo occorre tempo e denaro ma occorre anche un cambio di mentalità da parte di tutti. Anche ieri mattina, mentre ero fuori per vedere e toccare con mano i problemi, ho visto cittadini che, incuranti delle allerte e delle transenne, transitavano sul lungomare o nei sottopassi allagati con tanto di semaforo rosso. Se vogliamo essere ancora più resilienti ai cambiamenti climatici in atto – conclude – serve lo sforzo di tutti: istituzioni e collettività”.