La Giornata della Memoria di Cesenatico

Alle ore 18 è prevista una Camminata delle Memoria promossa da “Rete Democratica Antifascista di Cesenatico” – di cui fanno parte diverse associazioni del territorio – che andrà a toccare diversi luoghi della memoria della città: la partenza è prevista dalla Biblioteca Comunale che fu casa del Fascio nel 1936/1937 nel ricordo di Saul Bravetti; poi tappa alla Chiesa di San Giacomo, dove officiava Don Lazzaro Urbini parroco di Cesenatico che nascose ed aiutò la famiglia Brumer nella clandestinità. Si continua all’Ufficio Scuola – antico Ospedale cittadino – davanti al quale morì proprio Don Lazzaro Urbini sotto i bombardamenti massici. La cammina proseguirà verso il Municipio dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città. Passando per Via Matteucci 2 alla vecchia sede dell’ADAC, la fabbrica in cui Bernhard Brumer lavorava per Augusto Degli Angeli che tanto si prodigò per lui e la moglie.

L’epilogo istituzionale sarà al parco dedicato proprio ai due coniugi dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche deporrà una corona di alloro. Viene richiesto a tutti i partecipanti di portare un sasso che verrà depositato sotto la targa dei coniugi Brumer come simbolo della camminata nella memoria per ricordare l’Olocausto e le origini del popolo ebraico.