Carambola in Statale, auto nelle frasche

Carambola in Statale poco prima delle 22. Il tratto interessato era quello in corrispondenza dell’uscita di Valverde in direzione Rimini-Ravenna. Due le vetture coinvolte che hanno impattato provocando una scia di detriti e la chiusura temporanea dell’uscita della ss16 per i rilievi curati dai carabinieri di Cesenatico.