CBD: ecco la situazione legale del cannabidiolo in Italia e nel resto d’Europa

Ecco lo status legale del CBD nel Belpaese

Seppur all’inizio possa sembrare complessa, la situazione del CBD in Italia è abbastanza semplice.

Il problema nasce dal fatto che nel nostro Paese il cannabidiolo non è effettivamente regolamentato. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dal presupposto che il CBD non rientra all’interno della Tabella dei Medicinali in del D.P.R. 309/90 in cui sono classificate tutte le sostanze capaci di provocare dipendenza.

Stando così le cose, i farmaci contenenti questo cannabinoide faranno riferimento alla normativa vigente sui medicinali non psicotropi. In altre parole, non verrà riservato lo stesso trattamento per il THC che, come abbiamo più volte sottolineato in questo articolo, è invece uno psicotropo.

Per ricollegarci alla questione di alimenti e integratori alimentari, in Italia il CBD è classificato come ‘nuovo alimento’, il che significa che necessita di una speciale autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea.

In altre parole?

Nel nostro Paese, il cannabidiolo non può ancora essere utilizzato come gli altri integratori alimentari.

Per quanto concerne i prodotti cosmetici, invece, non esiste alcun divieto di impiego del CBD, purché siano conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo parlato sinteticamente dello status legale del CBD in Italia e, più in generale, in Europa.

Riassumendo, oggi è possibile acquistare prodotti a base di CBD presso i negozi fisici e online, com’è il caso dell’italianissimo Justbob, portale di riferimento del settore.

Per quanto riguarda gli alimenti, ad oggi il CBD necessita di una specifica autorizzazione rilasciata da parte della Commissione Europea; infine, per ciò che concerne i prodotti cosmetici, questo cannabinoide può essere impiegato nella produzione di prodotti di bellezza purché rispetti la normativa vigente.