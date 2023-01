Terremoto, nottata tranquilla dopo la 10 scosse di ieri

E’ un segnale, tuttavia, di scarso valore scientifico che non può decretare in alcun modo la fine dello sciame sismico. Anche perché, per quanto in questi giorni siano spuntati come funghi i sismologici da social (dopo gli epidemiologi e gli esperti del meteo), l’unica certezza, quando si parla di terremoti, è che non esistono certezze.

L’unico dato oggettivo è che sono ormai tre mesi che l’area compresa tra Cesenatico e Gambettola è interessata da movimenti tellurici significativi. Solo negli ultimi 26 giorni si sono verificate 17 scosse: cinque con magnitudo superiore a 3 (e dunque avvertite dalla popolazione), di cui una – quella di ieri mattina – con intensità superiore a 4.