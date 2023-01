Torna Jazzenatico, undici appuntamenti tutti dedicati alla jazz experience

Fabio Nobile, direttore artistico di Jazzenatico: “Dopo quattro anni, torna Jazzenatico, il festival creato a Cesenatico, per Cesenatico, con Cesenatico. Tre sono i grandi motivi per i quali si è resa possibile la realizzazione del festival: la nostra passione per il jazz, gli sponsor e il profondo coinvolgimento degli artisti che hanno sposato totalmente il progetto. Sono molto contento di riportare Jazzenatico in una location che ha come progetto principale quello di valorizzare la musica, i musicisti e i suoi appassionati. Non poteva esserci posto migliore; il club è quanto di più intimo per assistere a un concerto”.

Alessandro Fariselli, direttore artistico di Jazzenatico: “Rispetto alle precedenti edizioni di Jazzenatico, che contavano 4-5 appuntamenti, il festival torna con undici appuntamenti più l’anteprima. Si tratta di appuntamenti con nomi di serie A del panorama jazzistico nazionale. Stiamo avendo un grande riscontro di pubblico e questo aspetto ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta”.

Rossella Cappadone, madrina di Jazzenatico: “Per il concerto di anteprima di Jazzenatico ho pensato a un song list con contaminazioni latine. Il programma prosegue poi con nomi speciali. Non ci resta che godere di questi concerti”.

Giancarlo Di Marco, direttore di area Segafredo Zanetti: “E’ nata un’amicizia con il NOI Lounge Music Club, quindi quando si è presentata una collaborazione, abbiamo colto l’occasione. Questo progetto rispecchia tutte le attività di Segafredo perché ci identifica e ci rende unici. Si tratta inoltre dell’inizio di una serie di attività, la prima sarà Segafredo Jazz, un nuovo festival in musica, sempre al NOI Lounge Music Club. Infatti dopo la pandemia abbiamo puntato su un rilancio dell’azienda, con l’obiettivo di stare vicino alle persone”.

Costi.

Ingresso concerto + drink 19 euro

Ingresso concerto Rossana Casale e Tucci & Bosso + drink 25 euro

Possibilità di cena su prenotazione oppure tagliere di salumi e formaggi del territorio o vegetariano.

Info e prenotazioni 328 772 3203.