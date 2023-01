Eventi, originalità e buona cucina: solo a Cà Nostra

E per non farsi mancare nulla, il ristorante Cà Nostra ha pensato anche allo Speciale Compleanni. Amici, familiari o semplicemente gruppi di almeno 10 persone avranno la possibilità di festeggiare al ristorante di via Magrini, e la torta sarà offerta. Naturalmente il menù potrà essere anche gluten free e vegan.

Non resta che immergersi nell’atmosfera di Cà Nostra, assaggiando le proposte gustose del ristorate in via Magrini 24 a Cesenatico.

Telefono 0547 481522 oppure 347 3790700.