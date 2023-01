Corsa contro il tempo per ricostruire le dune

In quasi tutto l’arenile romagnolo, le dune di sabbia, nel corso dell’ultima tempesta marina (che ha soffiato sotto costa fin oltre 93 km/h), sono state quasi spazzate via (emergenza a Cesenatico e Bellaria). Nel nostro comune situazione critica, in particolare, a Valverde, dove il mare le ha del tutto spianate. La spiaggia, in realtà, è scesa un po’ ovunque di 40 centimetri e 200.000 metri cubi di sabbia sono stati strappati alla duna.

Adesso dunque, con un inverno ancora davanti, bisogna ricostruirle. E fare in fretta. Perché, come ha sottolineato nei giorni scorsi anche il coordinamento delle cooperative balneari di Legacoop, “senza duna non si può restare”.