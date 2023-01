Jam Session, ecco i live di febbraio

In continuità coi mesi precedenti e grazie alla Direzione artistica di Chicco Capiozzo, la programmazione del Jazz Club al Jam Session di Cesenatico inizia la serie di concerti del mese febbraio proprio il primo giorno del mese. Se, come diceva il neurologo Oliver Sachs, “La musica ha il potere di modificare i nostri comportamenti e il nostro stato emotivo. È il farmaco non chimico più efficace”, i club, i luoghi in cui il jazz esplica le sue volute di note, sono lo spazio in cui si innerva nell’atto creativo l’interplay fra palco e pubblico in un vero cortocircuito sensoriale. Questo accade tutti i mercoledì sera al Jam Session.